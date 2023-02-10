بث مباشر مباراة الرائد وأبها في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الرائد وأبها، مشاهدة مباراة الرائد وأبها بدوري روشــن السعودي لـ الــمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنــــــتظر، بين فريفي الرائد وأبها.

ويرغب نادي أبها في تحقيق فوز جديد من أجل مواصلة تحسين ترتيبه في جدول ترتــيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الرائد، يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط في جدول الترتيب.

موعد مباراة الرائد وأبها

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره نادي أبها عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثالة عصرًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب الملك عبد الله ببريدة، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نادي أبها، حيث ينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع “البــطولات المــحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشــن الســـعودي للمحـــترفين، وذلك برصــيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مواجهة، خسر في 7 لقاءات ذلك خلال 15 لقاء لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الرائد المركز الثاني عشر في جــدول ترتيــب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة ، وهُزم بتسع مناسبات خاض 15 مباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “أبها”

حراسة المرمى: عبدالله الشمري.

في خط الدفــاع: س.عمرو، س.ناطق، ز.سامي، ع.الزوري، سعيد آل حمسل.

في خط الوسط: سعد السلولي، أوروش، رياض شراحيلي، لويس ميكيسوني.

في خط الهجوم: ف.كايسيدو.

التشكيل المتوقع لـ “الرائد”

حراسة المرمى : هيريرين

في خط الدفــاع : الصحابي، سانتوس، سالم

في خط الوسط : الدوسري، الفرحان، هنريكي، الخثلان

في خط للهجوم : الزين، البركاوي، الغامدي.

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