بث مباشر مباراة الرائد والباطن في دوري روشن للمحترفين، مشاهدة مباراة الرائد والباطن بث مباشر في دوري روشن للمحترفين، يترقب عشاق الدوري السعودي مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة العاشرة من المسابقة، حيث تبدأ مباريات اليوم بمواجهة قوية بين الرائد والباطن وتختم مساء بديربي الرياض.

بث مباشر مباراة الرائد والباطن في دوري روشن

ويقدم موقع “المناطق” خلال السطور التالية رابط بث مباشر مباراة الرائد والباطن في دوري روشن للمحترفين، حيث يمكن مشاهدة المباراة ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة مع صافرة البداية.

ويستضف استاد ملعب نادي الباطن، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد نادي الرائد، في افتتاح مباريات اليوم الثاني من مباريات الجولة العاشرة بدوري روشن للمحترفين.

ترتيب الرائد في جدول دوري روشن

الرائد، يبحث عن تحقيق فوز واقتناص الثلاث النقاط والتقدم في جدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الـ11 برصيد 9 نقاط فقط، ويطمح إلى التغلب على الرائد والابتعاد عن منطقة الهبوط.

ترتيب الباطن في جدول دوري روشن

بينما يدخل الرائد اللقاء ويسعى لتجقيق المفاجأة وتحقيق أول فوز له في دوري روشن في النسخة الحالية، حيث يقبع الفريق في نهاية ترتيب الجدول في المركز الـ16 برصيد نقطة واحدة من 9 مباريات لاعبها الفريق.

موعد مباراة الرائد والباطن والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الرائد والباطن ظهر اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ3:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات “ssc” الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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