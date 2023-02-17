بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الزمالك والمريخ في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يبحث عشـاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجـــماهير لقاء الزمالك والمريخ.

بث مباشر الزمالك والمريخ

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة الزمالك والمريخ ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك قبل بداية اللقاء بدقائق، حيث يمكنكم عبر موقـعنا مـــتابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الزمالك والمريخ في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الرابعة مساءً، ذلك بتوقيت المملكة العربـية السعودية، على ملــعب شهداء بنينا الدولي.

وكان الزمالك قد خسر مواجهة الأولى ضد شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رود، في المباراة التي أقيمت على أرضه ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات، ذلك ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمني نفسه في تحقيق المفاجأة اليوم والفوز على المريخ.

توقيتات الشرق الأوسط والقنوات الناقلة

وستنطلق مباراة الزمالك المصري والمريخ السوداني على أرض ملعب الشهداء بنينا عند الساعة الثانية بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتالثة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وكذلك الأردن والسودان و جنوب أفريقيا، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر والخامسة بتوقيت دولة الإمارات “دبي ، أبوظبي”.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ، حيث ستنقل المواجهة المرتقبةعبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري لحقوق البث لمباريات دوري أبطال أفريقيا، في الشرق الأوسط، حيث ستبث عبر “beIN Sports HD 4” بتعلق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لـ “الزمالك”

حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفــاع: محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، محمد عبدالشافي، سيد نيمار.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، شيكابالا، أحمد مصطفى “زيزو”.

في خط الهجوم: سيف الجزيري.

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