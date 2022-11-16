بث مباشر مباراة السعودية وكرواتيا الودية (شاهد الآن)

بث مباشر مباراة السعودية وكرواتيا الودية، مباراة السعودية وكرواتيا الودية بث مباشر، تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الكرواتي ضمن التجهيزات الودية للمنتخبين قبل التوجه للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

بث مباشر مباراة السعودية وكرواتيا الودية

ويقدم موقع “المناطق” رباط بث مباشر مباراة السعودية وكرواتيا الودية بكافة متابعيه في الشرق الأوسط والمملكة العربية من أجل مشاهدة المباراة لحظة بلحظة، حيث سيتم إرفاق الرابط البث قبل بداية المباراة بدقائق.

مباراة السعودية وكرواتيا

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد الملز، اللقاء الودي المرتقب بين منتخبي السعودية وكرواتيا ضمن التجهيزات الودية للمنتخبين قبل انطلاق كأس العالم بالعاصمة القطرية الدوحة.

التجربة الأخيرة للأخضر

ويخوض المنتخب السعودي اللقاء مع المنتخب الكرواتي للتعرف على طرق المدرسة الأوروبية، ولتقارب مستوى كرواتيا مع المنتخب البولندي، من أجل تقديم أفضل مستوى خلال مشاركته ببطولة كأس العالم.

المنتخب الكرواتي ينهى تجاربه الودية

أما المنتخب الكرواتي أمام الأخضر، للتعرف على طريقة اللاعب العربي والتعرف على طبيعته، حيث قبل مواجهة المنتخب المغربي في كأس العالم.

مواجهة الارجنتين

ويفتتح المنتخب السعودي لقاءته ببطولة كأس العالم، أمام المنتخب الأرجنتيني بالجولة الأولى من دور المجموعات يوم الـ21 من نوفمبر الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

مواجهة أسود الأطلس

ويستهل وصيف كأس العالم بدايته في المونديال، حيث يواجه المنتخب الكرواتي نظيره المغربي في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الـ23 نوفمبر في تمام الحادية عشر صباحا.

موعد مباراة السعودية والأرجنتين والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي والكرواتي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة السعودية وكرواتيا عبر شاشة قناة ssc السعودية، بتعليق فهد العتيبي.

موقع أرجنتيني يُحذر من خطورة ثلاثي المنتخب السعودي قبل المونديال