بث مباشر مباراة الشباب والطائي في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الشباب والطائي، مشاهدة مباراة الشباب والطائي في دوري روشن الســــــعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الشباب والطائي، وسيتم وضع البث المباشر قبل المباراة بدقائق,

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عن الفوز من أجل تحسين نتائجه في جـــدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والعودة إلى الصدارة، فيما يُريد نادي الطائي اقتناص الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من المربع الذهبي.

موعد مباراة الشباب والطائي

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره نــادي الطائي في تــــمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصــمة المـصرية القاهرة.

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يستضف ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، مباراة الفريق الأول بنادي الشباب ضد نادي الطائي ويـــنقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع مباريات “البطولات المحلية” داخــــل المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الطائي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن الســـــعودي للمــحترفين، و ذلك برصـيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في ست مباريات ولم يتعادل في أي مباراة وخســـر 8 لقاءات خلال 14 مباراة لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الشباب المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفــين، برصــيد 28 نقطة، حيث حقق الفوز في ثمانِ مباريات وخسر في مواجههتين، وتعادل في 4 لـــقاءات خلال 14 مباراة خاضهم حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الطائي”

حراسة المرمى: فيكتور براجا

في خط الدفــاع: كولينز فاي – عبد الكـــريم السليمان – حسن الجبيري – عبد العزيز مجرشي

في خط الوسط: دينير جوميز – عبد العزيز الحرابي -أمير سعيود

في خط الهجوم: كنوليدج موسونا – محمد حرزان.

التشكيل التوقع لـ “الشباب”

حراسة المرمى: كيم.

في خط الدفــاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، فواز الصقور.

في خط الوسط: بانيجا، كريتشوفياك، كارلوس جونيور، جوانكا، فهد المولد.

في خط الهجوم: سانتي مينا.

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