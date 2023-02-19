بث مباشر مباراة الشباب وناساف كارشي في دوري أبطال آسيا

بث مباشر الشباب وناساف كارشي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يبحث عشــــاق كرة القــدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجـــماهير لقاء الشباب وناساف كارشي .

بث مباشر الشباب وناساف كارشي

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مبـــاراة الشباب وناساف كارشي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، قبل بداية اللقاء بدقائق، حيث يمـــكنكم عبر موقـعنا مـــتابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

لمشاهدة المباراة بدون تقطيع عبر الرابط التالي| اضغط هنا

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موعد المباراة بتوقيت المملكة والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الشباب وناساف كارشي في دور الـ 16ببطولة دوري أبطال آسيا، في تمام التاسعة مساءً، ذلك بتوقيت المملكة العربـية السعودية، على ملعب الحنوب.

تقوم مجموعة من القنوات بنقل احداث مباراة الشباب وناساف كارشي في دوري ابطال اسيا وهي كالتالي : “قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 اما في التعليق عبرالقناة المعلق محمد الشامسى، وقناة Alkass Five HD اما في التعليق عبرالقناة المعلق خالد الحـــدي، وقناة SSC1 HD في التعليق عبرالقناة المعلق حماد العنزي، وقناة beIN Sports AFC HD اما في التعليق عبرالقناة المعلق يوسف سيف، وتطييق شاهد Shahid VIP”.

التشكيل المتوقع لـ “الشباب”

ويعتمد الفريق الأول لرة القدم بنادي الشباب على تشكيلة تضم حارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو وأمامه جريجورز كوريشوياك وحسان تمبكتي وفواز الصقور وحسان تمبـكتي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رياض شراحيلي وحسين آل منصر وإيفر بانيجا وتركي العمار مع ثنائي الهجوم كريستيان جوانكا أو سانتي مينا وهاتان باهبري، حيث يأمل في تحقيق الفوز اليوم، وقدم الفـــريق مواجهات قوية خلال المجموعات.

التشكيل المتوقع لـ “ناساف كارشي”

ويعتمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساف كارشي على تشكيلة تضم حارس المرمى عبدفوخيد نيماتوف وأمامه الرباعي أومار إيشماردوف وحسين الدين آليكيلوف وديلشود سايتوف وشــــاروف ماخيدنوف في الدفاع.

ويقود خط الوسط أكمال موزوجوفي وماركو ستانوجيفيتش وباكروم آبدوركيموف وإيفان سولوفييف وأويبيك بيزوروف مع المهاجم خوسين نورشاييف.

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