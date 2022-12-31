بث مباشر مباراة الطائي والباطن في الدوري السعودي، مشاهدة مباراة الطائي والباطن بث مباشر بدوري روشن للمحترفين، يترقب عشاق الساحرة المستديرة ومحبي كرة القدم، مواصلة مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن للمحترفين، في يومها الثاني، بعدة مباريات قوية ستغير من وضع ترتيب الدوري.

بث مباشر مباراة الطائي والباطن في الدوري السعودي

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة الطائي والباطن في الدوري السعودي، حيث سيتم إرفاق رابط المباراة للمشاهدة لكي يتمكن عشاق الساخرة المستديرة من مشاهدة المباراة لحظة بلحظة.

ويلتقي نادي الطائي مع نظيره الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن للمحترفين.

ترتيب الطائي في دوري روشن

الطائي، صاحب الأرض والجمهور، يسعى لتعويض الخسارة المفاجأة في الجولة السابقة أمام الفيحاء والتي انتهت بهزيمة الطائي بهدفين لهدف، ويحتل الطائي المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

ترتيب الباطن في دوري روشن

بينما يدخل الباطن اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، حيث فشل الفريق في الجولة الماضية في الحفاظ على التعادل أمام الرائد، وخسر في الدقائق الأخير، ويحتل نادي الباطن المركز الأخير والـ16 بترتيب دوري روشن برصيد نقطة واحدة من عشر مباريات.

موعد مباراة الطائي والباطن والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الطائي والباطن مساء اليوم في تمام الساعة الـ3:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات “ssc” الناقل الحصري الوحيد لجميع مباريات دوري روشن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بث مباشر مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن للمحترفين