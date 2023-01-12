بث مباشر مباراة الطائي والتعاون في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة التعاون والطائي مشاهدة مباراة التعاون والطائي بدوري روشن السعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنــــــتظر، بين فريفي التعاون والطائي.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عن الفوز من أجل تحسين فرصة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويرغب الطائي في تحقيق انتصار من أجل التقدم في جــدول دوري روشن السعودي.

موعد مباراة التعاون والطائي

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره نادي الطــائي في تــمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية والنصف ذلك بتوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب الامير عبد العزيز بن مساعد، مباراة الفريق الأول لكرة الــقدم بـ “نادي التعاون” ضد نادي الطائي ، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحــصري لجميع “البطولات المحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمــحترفين، و ذلك برصـيد 23 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 3، خــلال 12 مباراة لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الطائي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن الســعودي للمحــــترفين، برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وخسر مثلهم، ولم يتعادل في أي مباراة، خلال 12 مباراة خاضهم حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “التعاون”

حراسة المرمى: معتز البقعاوي

في خط الدفــاع: يزيد البكر- كريستيان لوينداما- نواف الصبحي- سعد بالعبيد

في خط الوسط: ريان الموسى- وحسن العمري- وألفارو ميدران- وسميحان النابت-

في خطالهجوم: فهد الرشيدي، وتاوامبا.

التشكيل المتوقع لـ “الطائي”

حراسة المرمى: فيكتور براجا

في خط الدفــاع: كولينز فاي – عبد الكـــريم السليمان – حسن الجبيري – عبد العزيز مجرشي

في خط الوسط: دينير جوميز – عبد العزيز الحرابي -أمير سعيود

في خط الهجوم: كنوليدج موسونا – محمد حرزان.

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