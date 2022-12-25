بث مباشر مباراة العدالة وأبها في دوري روشن للمحترفين، مشاهدة مباراة العدالة وأبها في دوري روشن بث مباشر، تنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن، مع تقرب الجماهير لمشاهدة المباريات في ظل المنافسة القوية بين جميع الفرق في البطولة والمستوى الفني المميز الذي تشهده المسابقة.

بث مباشر مباراة العدالة وأبها في دوري روشن

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة العدالة وأبها في دوري روشن للمحترفين، حيث سيتم إرفاق بث المشاهدة قبل بداية المباراة بدقائق.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين العدالة وأبها في افتتاح مباريات اليوم الأول من الجولة العاشرة من دوري روشن.

ترتيب العدالة في جدول المسابقة

العدالة، يبحث عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط والابتعاد عن قاع الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد أربع نقاط فقط، من تسع مباريات لعبها الفريق، ويسعى لتحصيل النقاط للابتعاد عن منطقة الخطر.

ترتيب أبها في جدول المسابقة

وفي الجانب الآخر، أبها يدخل اللقاء ويسعى لاستغلال وضعية العدالة، واقتناص ثلاث نقاط تبدو سهلة، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 13 نقطة، من تسع مباريات لعبها الفريق.

موعد مباراة أبها والعدالة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة العدالة وأبها مساء اليوم في تمام الـ6:00 بتوقيت مكة المكرمة، حيث من المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات “ssc” الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري روشن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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