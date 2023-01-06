بث مباشر مباراة العدالة والفتح في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة العدالة والفتح، مشاهدة مباراة العدالة والفتح بدوري روشن السعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنــــــتظر، بين فريفي العدالة والفتح.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة عن الفوز من أجل تحسين فرصة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويرغب الفتح في تحقيق انتصار من أجل التقدم في جــدول دوري روشن السعودي.

موعد مباراة العدالة والفتح

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضد نظيره نادي الفتح في تــمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الخامسة وذلك بتوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ “نادي الفتح” ضد نادي العدالة، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحـــــصري لجميع “البطولات المــحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الفتح المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ذلك برصـيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات ولم يتعادل وخسر في خمس مواجهــــــات وذلك خلال 10لقاءات لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي العدالة المركز الرابع عشرفي جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 5 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراة ، وتعادل في مباراتين، و خسر في 8 مواجهات، و خــاض 11 مباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “العدالة”

حراسة المرمى: ميلان مياتوفيتش

في خط الدفـاع: دايريستام _ فهد الحربي _ علي السالم

في خط الوسط: عبدالعزيز الدوسري _ إدسون فيليبي _ عبدالرحمن الحريب _ محمد العوفي

في خط الهجوم: وليد بلخير _ أندرسون _ كريستوفر.

التشكيل المتوقع لـ “الفتح”

حراسة المرمى: جاكوب كارل

في خط الدفــاع: نواف مشاري _ فرانسيسكو _ مروان سعدان _ سالم النجدي

في خط الوسط: ماجد كنبه _ بيتروس _ مراد باتنة _ سفيان بنديبكا _ كريستيان كويفا

في خط الهجوم: فراس البريكان.

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