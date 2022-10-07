بث مباشر.. مباراة العدالة والفيحاء في دوري روشن السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مع نظيره العدالة اليوم، في الجولة السادسة في دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في منافسة شرسة على ثلاث نقاط هامة.

البث المبــاشر للمبــاراة

ويقدم لكم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمتابعيه في جميع انحاء الوطن العربي، لمشــاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضد فريق الفيحاء، وذلك ضمن مبـــاريات الجـــــولة السادسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحظى دوري روشن السعودي للمحترفين، بمتابعة جيدة في الوطن العربي، لذلك نقـــدم لكم بث مباشر لمباراة العدالة والفيحاء، خاصة في ظل التنافسية الكبيرة التي تقدمها البطولة المـــحلية في المملكة العربية السعودية.

وسينطلق البث المباشر لمباراة العدالة والفيحاءفي دوري روشن السعودي، لمتابعي “المناطق”، مع انطلاق صافرة المباراة عند الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت الممكلة.

موقف الفريق في الجدول

ويحتل نادي الفيحاء المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد نقطتين، حيث تمكن من التعادل في مباراتين وخسر في ثلاث مناسبات.

فيما يأتي نادي العدالة خلفه في الترتيب برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل في مباراة، وخسر أربع مواجهات، وبالتالي الفريقين يأملان في حسم الثلاث نقاط، للهروب من قاع الجدول.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة العدالة والفيحاء اليوم الجــــمعة 7 أكتـــوبر 2022، في تمام الساعة الـ 9:00مــساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف اللقاء في الجولة السادسة، ملعب مدينة الأمــــير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وتبث المواجهة عبر شبكة قنوات “SSC” الناقل الحصري للمسابقة، ويمكن مشاهدة مباريات البطولة مجانًا بتقنية SD، وباشتراكٍ ماليّ للمشاهدة بتقنية HD.