بث مباشر مباراة الفتح والاتفاق في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الفتح والاتفاق، مشاهدة مباراة الفتح والاتفاق بدوري روشن السعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنــــــتظر، بين فريفي الفتح والاتفاق.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عن الفوز من أجل تحسين فرصة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويرغب الفتح في تحقيق انتصار من أجل التقدم في جــدول دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفتح والاتفاق

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد نظيره نادي الاتفاق في تــمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية والنصف ذلك بتوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مباراة الفريق الأول لكرة الــقدم بـ “نادي الاتفاق” ضد نـــادي الفتح، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحــصري لجميع “البطولات المحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الفتح المركز الحادي عشرفي جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمــحترفين، و ذلك برصـيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات ولم يتعادل في أي مباراة وخسر في 6، خلال 12 مباراة لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن الســعودي للمحــــترفين، برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 4 مباريات، خلال 12 مباراة خاضهم حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الفتح”

حراسة المرمى: ماكسيم كوفال

في خط الدفــاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل، خوستافو ويخايم

في خط الوسط: توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا

في خط الهجوم: فراس البريكان، مراد باتنا.

التشكيل المتوقع لـ “الاتفاق”

حراسة المرمى : رايس امبولحي

في خط الدفــاع : فهد غازي ، سعيد الربيعي ، عبدالله الخطيب ، سنونسي هوساوي

في خط الوسط : فيليب كيش ، علي هزازي ، ابراهيم محنشي ، نعيم السليتي ، محمد الكويكبي

في خط الهجوم : كوايسون.

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