بث مباشر مباراة الفتح والفيحاء بالدوري السعودي

بث مباشر مباراة الفتح والفيحاء، مشاهدة مباراة الفتح والفيحاء بدوري روشن السعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنــــــتظر، بين فريفي الفتح والفيحاء.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عن الفوز من أجل تحسين فرصة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يرغب الفتح في تحقيق انتصار من أجل التقدم في جــدول دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفيحاء والفتح

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره نادي الفتح في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية والنصف وذلك بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ “نادي الفيحاء” ضد نادي الفتح، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحـــــصري لجميع “البطولات المحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الفتح المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصــيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات ولم يتعادل وخسر في أربع مواجهـــات وذلك خلال تــــسع لقاءات لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الفيحاء المركز الثالث عشرفي جدول ترتيب دوري روشن السعودي لـ المحترفين، برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مباراتين خسر في 6 مواجهات خــاض عشر مباريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الفيحاء”

حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

خط الدفاع: البقعاوي – الخيبري – الشويش – بامسعود.

خط الوسط : السفري – الحربي- آوسو – تاختسيديس – موتاري

خط الهجوم :لوبيز.

التشكيل المتوقع لـ “الفتح”

في حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.

خط الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.

خط الهجوم: فراس البريكان، مراد باتنا.

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