بث مباشر مباراة الفيحاء والباطن في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الفيحاء والباطن، مشاهدة مباراة الفيحاء والباطن بدوري روشن السعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنــــــتظر، بين فريفي الفيحاء والباطن.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عن الفوز من أجل تحسين فرصة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويرغب الباطن في تحقيق انتصار من أجل التقدم في جــدول دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفيحاء والباطن

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره نادي الـــباطن في تــمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية والنصف ذلك بتوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب الملك سلمان، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ “نادي الفيحاء” ضد نادي الباطن، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحــصري لجميع “البطولات المحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الفيحاء المركز الثالث عشرفي جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ذلك برصـيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 6، خلال 11 مباراة لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الباطن المركز السادس عشرفي جدول ترتيب دوري روشن الســعودي للمحترفين، برصيد نقطة واحدة، ولم يحقق الفوز في أي مباراة حتى الآن، وتعادل في مواجهة وحيدة، و خسر في 9 مواجهات، و خــاض 11 مباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الفيحاء”

حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

في خط الدفــاع: البقعاوي – الخيبري – الشويش – بامسعود.

في خط الوسط : السفري – الحربي- آوسو – تاختسيديس – موتاري

في خط الهجوم :لوبيز.

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