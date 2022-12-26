بث مباشر مباراة الفيحاء والطائي في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الفيحاء والطائي، مشاهدة مباراة الفيحاء والطائي بدوري روشن السعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنــــــتظر، بين فريفي الفيحاء والطائي.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عن الفوز من أجل تحسين فرصة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يرغب الطائي في تحقيق انتصار من أجل التقـــدم في جــدول دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفيحاء والطائي

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره نادي الطـــائي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والســــاعة الخامسة و وذلك بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب الملك سلمان، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ “نادي الفيحاء” ضد نادي الطائي، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع “البطولات المحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الطائي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصــيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز في 5 مباريات ولم يتعادل وخسر في أربع مواجهات وذلك خلال تــــسع لقاءات لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الفيحاء المركز الثالث عشرفي جدول ترتيب دوري روشن السعودي لـ المحترفين، برصيد 5 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر في 6 مواجهات خــاض تسع مباريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الطائي”

حراسة المرمى: فيكتور براجا.

خط الدفاع: كولينز فاي – عبد الكريم السليمان – حسن الجبيري – عبد العزيز مجرشي.

خط الوسط: دينير جوميز – عبد العزيز الحرابي -أمير سعيود – كنوليدج موسونا – محمد حرزان.

التشكيل المتوقع لـ “الفيحاء”

حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

خط الدفاع: البقعاوي – الخيبري – الشويش – بامسعود.

خط الوسط : السفري – الحربي- آوسو – تاختسيديس – موتاري

خط الهجوم :لوبيز.

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