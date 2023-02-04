بث مباشر مباراة الفيحاء والوحدة في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الفيحاء والوحدة، مشاهدة مباراة الفيحاء والوحدة بدوري روشن السعودي لـ الــمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنــــــتظر، بين فريفي الفيحاء والوحدة.

ويرغب نادي الوحدة في تحقيق فوز جديد من أجل مواصلة تحسين ترتيبه بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الفيحاء، أن يواصل صحوته في البطولة المحلية، ويتقدم في جدول الترتيب للوصول لأفضل مركز متاح.

موعد مباراة الفيحاء والوحدة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره نادي الوحدة في تــمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الخامسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

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ويستضف استاد مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ “نادي الفيحاء” ضد الوحدة، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع “البطولات المــحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الفيحاء المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لـ “المحـترفين”، وذلك برصــيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل 3 مواجهات، خسر بسبع لقاءات ذلك خلال 14 لقاء لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الوحدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة، وحقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث مناسبات، وهزم في 7 لقاءات حيث خاض 14 مباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “نادي الفيحاء”

حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

في خط الدفاع: البقعاوي – الخيبري – الشويش – بامسعود.

في خط الوسط : السفري – الحربي- آوسو – تاختسيديس – موتاري

في خط الهجوم :لوبيز.

التشكيل المتوقع لـ “نادي الوحدة”

حراسة المرمى : محمدي.

في خط الدفاع : علي مكي – الرشيدي – الحاجي – بخاري.

في خط الوسط : الغامدي – دي مورايس – باخشوين – فيصل فجر.

في خط الهجوم : رودريغيس – بيغويل.

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