بث مباشر مباراة الفيصلي وفولاد في دوري أبطال آسيا

بث مباشر الفيصلي وفولاد في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يبحث عشــــاق كرة القــدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجـــماهير لقاء الفيصلي وفولاد.

بث مباشر الفيصلي وفولاد

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مبـــاراة الفيصلي وفولاد ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، قبل بداية اللقاء بدقائق، حيث يمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الفيصلي وفولاد في دور الـ 16ببطولة دوري أبطال آسيا، في تمام السادسة مساءً، ذلك بتوقيت المملكة العربـية السعودية، على ستاد الثمامة.

تقوم مجموعة من القنوات بنقل احداث مباراة الفيصلي وفولاد في دوري ابطال اسيا وهي كالتالي : “قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 اما في التعليق عبرالقناة المعلق محمد الشامسى، وقناة Alkass Five HD اما في التعليق عبرالقناة المعلق خالد الحدي، وقناة SSC1 HD في التعليق عبرالقناة المعلق حماد العنزي، وقناة beIN Sports AFC HD اما في التعليق عبرالقناة المعلق يوسف سيف، وتطييق شاهد Shahid VIP”.

التشكيل المتوقع لـ “الفيصلي”

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مباراته ضد فولاد بتشكيل مكون من؛ مصطفى ملائكة، حسين قاسم، وليد الأحمد، ياسين برناوي، صالح القميزي، هشام فايق، إسماعيل سيلفا، عبدالرحمن الدوسري، خالد كعبي، مارتن بويل وجوليو تفاريس.

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