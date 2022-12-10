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بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال بكأس العالم 2022

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 10 ديسمبر 2022 - 11:33 صباحًا

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال بكأس العالم 2022، مشاهدة لقاء المغرب والبرتغال بـ كــأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء المنتظر، ضمن منافسات دور الـ 8 بمونديال قطر.

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة المغرب والبرتغال، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة عبر محركات البحث عن مباراة المغرب والبرتغال، ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس العالم قطر 2022، ولمشاهدة المباراة بدون تقطيع اضغط هنا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ومنتخب البرتغال في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت العاصــمة المصــرية القاهرة.

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال بكأس العالم 2022
بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال بكأس العالم 2022

ويستضيف مواجهة المغرب والبرتغال وذلك ضمن مواجهات دور الثمانية ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث المنتخبين عن الفوز ومواصلة مشوارهم في المونديال.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة المغرب والبرتغال بكأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القــــــنوات وهي على النحو التالي: “Alkass EXTRA One HD، beIN Sports HD 1 Max، Rai 1، NPO، BBC One، TOD App- beIN SPORTS، beIN Sports HD 5 Max، beIN Sports Connect”.

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال بكأس العالم 2022
بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال بكأس العالم 2022

التشكيل المتوقع لـ “المغرب”

حراسة المرمى: ياسين بونو.

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خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، جواد يامق، يحيى عطية الله.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: سفيال بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري.

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال بكأس العالم 2022
بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال بكأس العالم 2022

التشكيل المتوقع لـ “البرتغال”

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: كانسيلو، روبين دياز، بيبى، دالوت.

خط الوسط: برونو فرنانديز، ويليام كارفالو، دا سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جونزالو راموس، جواو فيليكس.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 10 ديسمبر 2022 - 11:33 صباحًا
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