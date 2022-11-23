بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، بث مباشر، يترقب الوطن العربي مباراة المنتظرة بين منتخبي المغرب وكرواتيا ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، وسط شغف كبير من محبي كرة القدم لمشاهدة مباراة قوية لأسود في المونديال.

بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، حيث يمكن مشاهدة المباراة لحظة بلخظة، حيث سيتم إرفاق رابط للمشاهدة قبل بداية اللقاء المرتقب بدقائق.

يحتضن استاد البيت مواجهة قوية في الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة التي تجمع بين منتخبي المغرب وكراتيا، في الدور الأول من دورالمجموعات من كأس العالم 2022.

المغرب لتحقيق إنجاز

يشارك المنتخب المغربي للمرة السادسة في تاريخه بنهائيات كأس العالم، ويلعب في المجموعة السادسة التي تضم كرواتيا وبلجيكا وكندا.

أسود الأطلس يسعى أن تكون المشاركة في النسخة الحالية استثنائية من أجل تحقيق رقم مميز، ويحقق فيها إنجازًا جديدًا يصالح به الجماهير بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

كرواتيا لتكرار الإنجاز

وفي الجانب الآخر، يسعى المنتخب الكرواتي لتكرار سنياريو مونديال روسيا 2018 وتحقيق الإنجاز بالصعود للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب المغربي والكرواتي ظهر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكة المكرمة، ومن المقرر أن تبث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية والكأس الرياضية دون تشفير.

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