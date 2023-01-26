بث مباشر مباراة النصر والاتحاد بكأس السوبر السعودي

بث مباشر مباراة النصر والاتحاد، مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر الســــــعودي حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي النصر والاتحاد.

وتقام مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي لأول مرة، بهذا الشكل حيث يُشارك أربع فرق في بطولة السوبر، على أن تلعب مباريات نصف النهائي والنهائي، ومن المقرر أن نقدم البث المباشر قبل المباراة بدقائق.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرضد نظيره نــادي الاتحاد في تــــمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة والثامنة مــساءً بتوقيت العاصــمة المـصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب الملك فهد الدولي، مباراة الفريق الأول بنادي النصر ضد نادي الاتحاد، ويــــنقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع مباريات “البطولات المحلية” داخــــل المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي النصر المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن الســـــعودي للمــحترفين، و ذلك برصـيد 33 نقطة، حيث حقق الفوز في عشر مباريات وتعادل في 3 مباراة وخســـر مباراة وحيدة خلال 14 مباراة لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفــين، برصــيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في تسع مباريات وخسر في مباراة، وتعادل في 4 لقاءات خلال 14 مباراة خاضهم حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “نادي النصر”

حراسة المرمى: روسي

في خط الدفــاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، عبد الرحمن غريب، تاليسكا، بيتي مارتينيز.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لـ “نادي الاتحاد”

حراسة المرمى: جروهي.

في خط الدفــاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورنادو، رومارينيو، هارون كامارا.

في خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

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