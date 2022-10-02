بعد ساعات قليلة تنطلق مباراة الكلاسيكو في الكرة السعودية بين النصر والاتحاد، وتزايد البحث عبر مواقع التواضل الاجتماعي عبر محرك البحث العالمي عن رابط بث مباشر مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي، حيث يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والاتحاد بالتزامن مع صافرة البداية في الموعد المحدد لها مساء اليوم.

بث مباشر مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي للمحترفين بالتزامن مع إنطلاق صافرة البداية، حيث يتم توفير بث مباشر للمباراة لكافة متابعي الموقع.

ويحتضن ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض الكلاسيكو الذي يجمع بين النصر والاتحاد في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن للمحترفين.

ترتيب النصر بدوري روشن قبل مباراة الاتحاد

النصر صاحب الأرض والجمهور، يسعى إلى فرض تفوقه خلال السنوات الماضية، وتحقيق الفوز على الاتحاد مجددًا واستغلال الغيابات التي تضرب الفريق، ولعب النصر اربع مباريات، حقق الفوز في ثلاث مباريات وخسر مباراة وحيدة، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد تسع نقاط بجدول الترتيب.

تشكيل النصر المتوقع أمام النصر

ويعول الفرنسي رودي جارسيا على خط الهجوم بقيادة عبدالرحمن غريب وتاليسكا، لتحقيق الفوز والخروج بالثلاث النقاط ومقارعة الهلال والشباب على الصدارة، ومن أن يبدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: كونان، الفارو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، تاليسكا.

خط الهجوم: فينسينت أبوبكر.

ترتيب الاتحاد بجدول دوري روشن

وفي الجانب الآخر، يدخل الاتحاد المباراة من أجل كسر سلسلة الهزائم أمام النصر المتتالية وتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من صراع الصدارة، لعب الفريق أربع مباريات ولم يلتقي الخسارة في أي مباراة، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات واكتفى بالتعادل في مباراة وحيدة، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 10 نقاط في جدول المسابقة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام النصر

ويسعى البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد، وضع أفضل تشكيلة ممكنة في ظل الغيابات البارزة عن الفريق وعلى رأسهم “(رومارينيو)، ومن المحتمل أن الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

في خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي.

في خط الوسط الإرتكاز: أحمد بامسعود، طارق حامد، برونو هنريكي، عوض الناشري.

في خط الوسط المهاجم: إيجور كورنادو، عبد الرحمن العبود.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

موعد مباراة النصر والاتحاد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم الأخد الثاني من أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة مباراة موعد مباراة النصر والاتحاد عبر مجموعة قنوات “SSC” الناقل الحصري للمسابقة، ويمكن مشاهدة مباريات البطولة مجانًا بتقنية SD، وباشتراكٍ ماليّ للمشاهدة بتقنية HD.

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