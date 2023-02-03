بث مباشر مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة النصر والفتح، مشاهدة مباراة النصر والفتح بدوري روشن السعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنــــــتظر، بين فريفي النصر والفتح.

ويرغب نادي النصر في تحقيق فوز جديد من أجل مواصلة احتفاظه بصدراة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الفتح، يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، من أجل الاقتـــراب من المربع الذهبي.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نادي الفتح، اليوم الجمـــعة الموافق 3 فبراير 2023، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مولجهة الاحتفاظ بالصدارة.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الفتح في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السـعودية، والخامــسة بتوقيت العاصــمة المـــصرية القاهرة.

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وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضد الفتح اليوم في الدوري، فمن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البـــطولات المحــلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة النصر والفتح، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

التشكيل المتوقع لـ “النصر”

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

في خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.

في خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي،عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لـ “الفتح”

حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.

في خط الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

في خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.

في خط الهجوم: فراس البريكان، مراد باتنا.

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