بث مباشر مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة النصر والوحدة، مشاهدة مباراة النصر والوحدة بدوري روشن السعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي النصر والوحدة.

ويرغب نادي النصر في تحقيق فوز جديد من أجل مواصلة احتفاظه بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الوحدة، يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، لتحقيق مركز جيد في المسابقة المحلية.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نادي الوحدة، اليوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة الاحتفاظ بالصدارة.

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الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الوحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضد الوحدة اليوم في الدوري، فمن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة النصر والفتح، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب الملك عبد العزيز.

التشكيل المتوقع لـ “نادي النصر”

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا .

في خط الدفاع: جيسلان كونان ، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.

في خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي، عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لـ “ نادي الوحدة”

حراسة المرمى: محمدي.

في خط الدفاع: علي مكي – الرشيدي – الحاجي – بخاري.

في خط الوسط: الغامدي – دي مورايس – باخشوين – فيصل فجر.

في خط الهجوم: رودريغيس – بيغويل .

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