بث مباشر مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الهلال والعدالة، مشاهدة مباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنتظر، بين فريفي الهلال والعدالة.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن الفوز من أجل تحسين فرصة في جدول تـــرتيب الدوري السعودي للمحترفين ومن ثم الصعود إلى القمة، ويرغب العدالة في تحقيق انتصار من أجل التقدم في جــدول دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والعدالة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره نادي العدالة في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب فيصل بن فهد، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ” ضد نــادي العدالة، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحــصري لجميع “البطولات المحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن الســـــعودي للمــحترفين، و ذلك برصـيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في خمس مباريات وخســـر بمواجــهة وحيدة خلال 12 مباراة لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي العدالة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفــين، برصيد ثمانِ نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وخسر في 8 مواجهات، وتعادل في مناسبتين، خلال 12 مباراة خاضهم حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الهلال”

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفــاع: ناصر الدوسري، ومحمد جحفلي، وجانج هيون، وسعود عبدالحميد.

في خط الوسط: عبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وكاريلو، وفييتو.

في خط الهجوم: أوديون إيجالو.

التشكيل المتوقع لـ “العدالة”

حراسة المرمى: ميلان مياتوفيتش

في خط الدفــاع: ميكايل دايريستام، مرتضى البريه، فهد الحربي

في خط الوسط: عارف آل حيدر، أحمد السلطان، حسن الحبيب، محمد العوفي

في خط الهجوم: كريستوفر جونزاليس، لاوتارو بالاسيوس، أندرسون بلاتا.

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