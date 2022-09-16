بث مباشر.. مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن

المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل مباراة الهلال والوحدة، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالى.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة الهلال والوحدة بمجرد انطلاقها.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 مواجهات حيث حصد 9 نقاط من أول ثلاث جولات في الموسم بالفوز على الخليج والفيحاء والفتح على الترتيب.

الهلال ضد الوحدة

بينما يحتل نادى الوحدة المركز 11 في ترتيب الدورى السعودي برصيد 3 نقاط فقط، حيث خسر أول جولتين أمام النصر والرائد، وفاز على أبها .

ويأمل الهلال في الفوز على الوحدة لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع تواليا واعتلاء صدارة الدوري المحلي للحفاظ على لقبه المتوج به اخر موسمين.

في حين يسعى فريق الوحدة إلى تحقيق مفاجأة والفوز على أصحاب الأرض أو خطف نقطة واحدة على الأقل من التعادل مع الزعيم لتحسين مركزه في جدول الترتيب والزحف نحو المراكز الأمامية .

الهلال بث مباشر

ويدخل فريق الهلال المباراة أمام نظيره الوحدة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، جمعها من 3 لقاءات، بينما يأتي فريق الوحدة في المركز الـ13 برصيد 3 نقاط، حصدها من 3 مباريات، بعدما فاز في لقاء، وتعادل في مباراتين.