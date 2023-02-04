بث مباشر مباراة الهلال والوداد بكأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية، حيث يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباراة الزعيم بمونديال الأندية، ويرغب مــحبي الأزرق، في مشاهدة ناديهم للمرة الثالثة بالبطولة، وتقدم صحيفة المـــناطق مُشـــاهدة حية لمــواجهة الهلال والوداد .

بث مباشر الهلال والوداد

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية، لكرة القدم 2022، وذلك قبل بداية اللــقاء بدقــــائق، ويمكنـــكم عبر موقـعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

لمشاهدة المباراة بدون تقطيع عبر الرابط التالي| اضغط هنا

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو المملكة المغربية، خاصة وأن مساء اليوم السبت الربع من فبراير 2023، هو موعد انطلاق فعاليات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، حيث يترقب الجميع مواجهة بين الهلال ونظيره الوداد المغربي.

موعد مباراة الهلال والوداد

ومن المقرر، لأن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فريق الوداد المغربي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والنصف بتوقيت مصر.

ويستضيف مباراة الهلال ضد الوداد المغربي، ستاد مولاي عبد الله، حيث يُشارك الزعيم لثالث مرة في بطولة كأس العالم للأندية وذلك بعد ترشيح من الاتحاد الآسيوي ، بعد عدم اكتمال بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

بطل النسخة الأخيرة بالمونديال

جدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فاز بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، حيث أقصى الهلال من نصف النهائي، وانتصر على بالميراس في المباراة النهائيـة، فــيما حقق الأهلي المصري ميدالية المركز الثالث.

ويُشارك في البطولة 7 فرق على النحو التالي: “فلامنجو البرازيلي، والأهلي المصري، والوداد المغربي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، وســـياتل ساوندرز الأمريكي”.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد

وستنقل مباراة الهلال والوداد، عددًا من القنوات المفتوحة، وهي على النحو التالي: “قناة المغربية الرياضية، قناة الكأس القطرية، قناة SSC الرياضية، قناة BeINSPORTS1HD، وقناة BeINSPORTS2HD”، فضلًا عن بعض القنوات الأخرى على الأقمار الأوروبية، وكذلك يقدم المناطق خدمة البث المباشر لمتابعيه.

التشكيل المتوقع لـ “نادي الهلال”

يبحث عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن ملامح التشكيل المتوقع لفريقهم ضد الوداد المغربي، في ربع نهائي مونديال الأندية، حيث وضع رامون دياز المدير الفني للزعيم اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستشارك في مباراة اليوم، والتي من المتوقع أن تكون على النحو التالي:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: علي البليحي – سعود عبد الحميد – جانغ هيون سو – ناصر الدوسري.

في خط الوسط: سالم الدوسري – جاستافو كويلار – محمد كنو – اندرية كاريو.

في خط الهجوم: أوديون إيغالو – موسى ماريجا.

التشكيل المتوقع لـ “نادي الوداد”

يطمح نادي الودادالمغربي في تحقيق بطولة استثنائية مستغلًا عاملا الأرض والجمهور ضد الهلال اليوم، حيث يريد الفريق المغربي أن يحقق الفوز في أولى مواجهاته حيث يشارك للمرة الثانية في تاريخه، والزعيم يظهر لثالث مرة، فيما يتوقع أن يكون تشكيله على النحو التالي:

حراسة المرمي: التقناوتي.

في خط الدفاع: أبو الفتح – عطية الله – الالمود – زولا.

في خط الوسط: الحسوني – جبران – حمود.

في خط الهجوم: ديديية لميكيل – أوناجم – ماتريكس.

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