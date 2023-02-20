بث مباشر مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فريق شباب أهلي دبي، المنتظرة ضمن منافسات دور “الستة عشر” ببطــــولة دوري أبطال آسيا 2022.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي

ومن المقرر، أن تقام مباراة الهلال ضد شباب الأهلي اليوم الإثنين الموافق 20 فبراير، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً ذلك بتوقيت العاصمة المصرية بالقاهرة.

ويرغب الهلال في تحقيق فوزًا على حساب نظيره شباب أهلي دبي، من أجل تأكيد تأهله إلى بطولة دوري أبطال آسيا لي يحتفظ بلقبه خاصة وأن الزعيم الأزرق يٌفكر بالحفاظ اللقب لضمان مشاركته بالبطولة من الدور ربع النهائي بدلًا من التمهيدي.

التشكيل المتوقع لـ “الهلال”

حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري

في خط الوسط: مصعب الجوير – سلمان الفرج – محمد كنو

في خط الهجوم: لوسيانو فييتو – موسى ماريجا – سالم الدوسري.

التشكيل المتوقع لـ “شباب الأهلي دبي”

حراسة المرمي: ماجد ناصر

في خط الدفاع: أحمد جميل – وليد عباس – جاسون ديناير – بدر ناصر

في خط الوسط: أحمد نور الله – عزيز جانييف

في خط الهجوم: يحيى الغساني – فيديريكو كارتابيا – يوري سيزار- عمر خربين.

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