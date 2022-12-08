بث مباشر مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد بكأس موسم الدرعية، مشاهدة مباراة الهــــلال ضد نيوكاسل يونايتد الليلة، حيث تُقام المباراة الودية بين الفريقين، في حين يبحث عشاق الزعيم عن روابط البث للمشاهدة.

موعد مباراة الهلال ونيوكاسل

ومن المقرر، أن تقام المباراة مساء اليوم الخميس، على ملعب “الملز”، ضمن فعاليات موسم الدرعية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة بتوقيــت العاصمة المصرية القاهرة.

بث مباشر مباراة الهلال ونيوكاسل

ويبث اللقاء، عبر قناة SCC، الناقل الحصري للمباراة، وكذلك عبر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة “يوتيوب”، فيما تقدم صحيفة المناطق ايضًا روابط البث المباشر للمباراة قبل انطلاقــها ببضع دقائق.

تنقل عبر قناة ssc الرياضية، ويتولى فهد العتيبي مهمة التعليق على أحداثها، تردد قناة ssc الرياضية على نايل سات على النحو التالي: “تردد القناة: 12523، ومعدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي، معامل التصحيح: 5/6”.

تشكيل الهلال ونيوكاسل

التشكيل المتوقع لـ “الهلال”

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري، محمد جحفلي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد

خط الوسط: أندريه كاريلو، كويلار، مصعب الجوير

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو، إيجالو، موسى ماريجا

التشكيل المتوقع لـ “نيوكاسل”

حارس مرمى: لوريس كاريوس.

الدفاع: بيرن، بوتمان، فابيان شير، خافير مانيكو.

خط الوسط: ويلوك، جيماريش، لونجستاف.

الهجوم: يولينتون، كريستوفر ورد، الميرون.