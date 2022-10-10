بث مباشر مباراة الوحدة والباطن في دوري روشن السعودي، مشاهدة مباراة الوحدة والباطن بث مباشر في دوري روشن السعودي، تزايد البحث في الساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي عن رابط مشاهدة مباراة الوحدة والباطن، بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة.

بث مباشر مباراة الوحدة والباطن في دوري روشن

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة الوحدة والباطن في دوري روشن السعودي، بالتزامن مع صافرة البداية، حيث سيتم إضافة رابط البث المباشر قبل انطلاق المباراة بدقائق.

يحتضن مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مباراة من العيار الثقيل بين الوحدة والباطن في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين السعودي.

ترتيب الوحدة في جدول دوري روشن

الوحدة صاحب الأرض والجمهور، يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية واستغلال الحالة الفنية السيئة للباطن، والخروج بالثلاث نقاط والابتعاد عن قاع الترتيب، حيث لعب الفريق 6مباريات، فاز في مباراة وتعادل مباراة وخسر 4 مباريات، ويحتل الفريق المركز الـ12 برصيد أربع نقاط.

ترتيب الباطن في جدول دوري روشن

الباطن، يدخل الفريق المباراة وعينه على الثلاث نقاط ولا مفر لذلك، وذلك لتدارك البداية السيئة والخسارة في أول خمس مباريات دون تحقيق الفوز أو التعادل، وكان أو نتيجة إيجابية في الجولة السادسة بالتعادل الإيجابي، حيث لعب الفريق ست مباريات ، خسر خمس مباريات وتعادل في مباراة، ويحتل الفريق المركز الـ16 والأخير برصيدة نقطة واحدة.

موعد مباراة الوحدة والباطن

وموعد مباراة الوحدة والباطن في الدوري الإسباني 2022-23 هو يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، على معلب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والباطن

ومن المقرر أن تنقل جميع مباريات دوري روشن للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مجموعة قنوات “SSC”، وتنقل بث مباشر مباراة الوحدة والباطن عبر شاشتها.

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