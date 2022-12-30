بث مباشر مباراة الوحدة والعدالة بالدوري السعودي

بث مباشر مباراة الوحدة والعدالة، مشاهدة مباراة الوحدة والعدالة بدوري روشن السعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنــــــتظر، بين فريفي الوحدة والعدالة.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن الفوز من أجل تحسين فرصة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويرغب العدالة في تحقيق انتصار من أجل التقدم في جدول دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الوحدة والعدالة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره نادي العدالة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الخامسة وذلك بتوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب الملك عبد العزيز، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ “نادي الوحدة” ضد نادي العدالة، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحـــــصري لجميع “البطولات المــحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الفتح المركز الثاني عشرفي جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك برصــيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل مرتين وخسر في خمس مواجهـــات وذلك خلال تــــسع لقاءات لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي العدالة المركز الخامس عشرفي جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 4 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراة ، وتعادل في مباراة خسر في 8 مواجهات، و خــاض عشر مباريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الوحدة”

حراسة المرمى : محمدي.

الدفاع : علي مكي – الرشيدي – الحاجي – بخاري.

خط الوسط : الغامدي – دي مورايس – باخشوين – فيصل فجر.

الهجوم : رودريغيس – بيغويل.

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