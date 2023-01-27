بث مباشر مباراة الوحدة والفتح في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الوحدة والفتح، مشاهدة مبـــــاراة الوحدة والفتح في دوري روشن الســــــعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الوحدة والفتح، وسيتم وضع البث المباشر قبل اللقاء بدقائق.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن الفوز من أجل تحسين نتائجه في جـــدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يُريد نادي الفتح اقتناص الثلاث نقاط اليوم من أجل الاقتراب من المربع الذهبي.

موعد مباراة الوحدة والفتح

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفــريق الأول لكرة القـــــدم بنادي الوحدة ضد نظيره نــادي الفتح في تــــمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت العاصــمة المـصرية القاهرة.

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يستضف ملعب الأمير الملك عبد العزيز، مباراة الفريق الأول بنادي الوحدة ضد نادي الفتح ويــنقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع مباريات “البطولات المحلية” داخــــل الــمملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الوحدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن الســـــعودي للمــحترفين، و ذلك برصـيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات وخســـر 6 لقاءات خلال 13 مباراة لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الفتح المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفــين، برصــيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في ست مباريات وخسر في 7 مواجهات، ولم يتعادل في أي مــباراة خلال 13 مباراة خاضهم حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الوحدة”

حراسة المرمى : محمدي.

الدفاع : علي مكي، الرشيدي، الحاجي، بخاري.

خط الوسط : الغامدي، دي مورايس، باخشوين، فيصل فجر.

الهجوم : رودريغيس، بيغويل.

التشكيل المتوقع لـ “الفتح”

حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.

في خط الدفــاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

في خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.

في خط الهجوم: فراس البريكان، مراد باتنا.

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