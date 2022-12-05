بث مباشر مباراة اليابان وكرواتيا بكأس العالم، مشاهدة مباراة اليابان وكرواتيا بث مباشر كأس العالم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم، موعد مباريات اليوم الثالث من الدور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

بث مباشر مباراة اليابان وكرواتيا بكأس العالم

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة اليابان وكرواتيا بكأس العالم، لمشاهدة المباراة ومتابعة الحدث الرياضي لحظة بلحظة، ومعرفة المنتخب المتأهل للدور ربع نهائي ببطولة كأس العالم.

ملعب مباراة اليابان وكرواتيا

ويحتضن ملعب “الجنوب” مباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي اليابان وكرواتيا مساء اليوم الاثنين 5 ديسبمر الجاري، في الدور الـ16 من بطولة كأس العالم، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

اليابان تأهل عن جدارة واستحقاق

تأهل المنتخب الياباني للدور ثمن نهائي، بعد تصدره المجموعة الخامسة وتقديم مستوى جيد للغاية، وحصد 6 نقاط بعد الفوز على ألمانيا وإسبانيا، ولاقى خسارة وحيدة أمام أستراليا.

صعوبة تأهل كرواتيا

وصعد المنتخب الكرواتي للدور ذات بعد أن حل وصيفا في المركز الثاني خلف المنتخب المغربي متصدر المجموعة الخامسة، حيث حصد 5 نقاط، بعد الفوز على كندا، والتعادل مع المغرب ثم بلجيكا.

موعد مباراة اليابان وكرواتيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة اليابان وكرواتيا في دور الـ16 ببطولة كأس العالم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022 عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max وbeIN 4K HDR، بالإضافة إلى قنوات الكأس الرياضية.

رسميا.. الأرجنتين تواجه هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022