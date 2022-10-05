بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، تشهد مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا منافسة قوية وشرسة في المباريات التي تجرى من أجل حسم بطاقة الصعود لدور المقبل، وضمان بطاقة التأهل للدور الـ16 من البطولة.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ويحل الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًُا على نادي بنفيكا على ملعب “النور” في العاصمة البرتغالية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ترتيب بنفيكا في الجموعة الثامنة

ويطمح بنفيكا في تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد الفوز في اول جولتين على مكابي حيفا وبوفنتوس، خاصة وأنها تقام على أرضه ووسط جماهيره، ويحتل الفريق البرتغالي المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان.

ترتيب باريس سان جيرمان في المجموعة الثامنة

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة وعينه على تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وذلك بعدما حقق الفوز في أول جولتين على يوفنتوس ومكابي حيفا، ويحتل باريس المركز الأول برصيد ست نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وبنفيكا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة من مساء الأربعاء 5 أكتوبر، ويمكن مشاهدة باريس سان جيرمان وبنفيكا عبر قناة beIN Sports 3 premium ، وسيكون معلق المباراة في دوري الأبطال هو المعلق جواد بده.

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