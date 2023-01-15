بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي

بث مباشر باريس سان جيرمان ورين في بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، يبحث عشـــــاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الليجا، تترقب الجـــماهير لقاء باريس سان جيرمان ورين.

بث مباشر باريس سان جيرمان ورين

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ضد فريـق رين في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقـــائق، ويمكنـــكم عبر موقـعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ورين في الجولة التاسعة عشر ضمن بــطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، ذلك بتوقيــت الممـــــلكة العربية السعودية، على ملعب روازون بارك.

ويأتي نادي باريس سان جيرمان في المركز الأول في جدول الترتيب ليجا1، وذلك برصــيد 27 نقــطة، بعد خوض 18 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 15 مواجهة وتعادل في 2 مناسبات وهزم في مناسبة وحيدة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق رين المركز الرابع في جدول الترتيب، وذلك برصيد 34 نقطة، تمـــكن من جمعهم في 18 مباراة، فحقق الفوز في عشر مباريات وتعادل في 4 مناسبات، هُزم في أربع مباريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “باريس سان جيرمان”

حراسة المرمى: دوناروما

في خط الدفــاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، راموس، بيرنات

في خط الوسط: فيتور فيريرا، بيريرا، رويز

في خط الهجوم: ميسي، كيليان مبابي، نيمار.

التشكيل المتوقع لـ “رين”

حراسة المرمى: ألفريد جوميش

في خط الدفــاع: بيرجير ميلينج، نايف أكرد، وارميد أوماري،- هاماري تراوري

في خط الوسط: كمال الدين سليمانا، فلافيان تايت، جوناس مارتن، بنجامين بوريجو

في خط الهجوم: جايتان لابور، مارتن تيريير.

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