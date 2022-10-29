بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني (شاهد الآن)

مشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز.. شاهد مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز بث مباشر، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، حيث يبحث عشاق الزعيم البافاري عن روابط البث المباشر لمشاهدة لقاء نادي بايرن ميونخ ضد ماينز.

رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يبحث عشاق الزعيم البافاري عن طرق لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز حيث ستنطلق روابط البث المباشر عبر يوتيوب عند إطلاق صافرة الحكم.

بايرن ميونخ بث مباشر

دخل بايرن ميونخ مباراة اليوم، فبعد اكتساح برشلونة في كامب نو، كانت معنوياتهم عالية، ولم يهزموا بثلاثة أهداف، وصعدوا رسمياً إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ولعبت بافاريا بدون حارس المرمى الرئيسي مانويل نوير والمهاجم المخضرم توماس مولر.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن يونيون برلين المتصدر، وماينز في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أولريخ.

الدفاع: ديفيز، دى ليخت، مزراوى و أوباميكانو.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا و موسيالا.

الهجوم: مانى، موتينج ،جنابري.