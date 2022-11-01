بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بث مباشر.. يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم المقمة المرتقبة بين بايرن ميونيخ وإنتر ميلان ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، ومعرفة موعد والقنوات الناقلة للمباراة بين الفريقين.

مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لمشاهدة المباراة في أنحاء العالم العربي، حيث سيتم إرفاق رابط المشاهدة قبل بدء المباراة بدقائق.

يحتضن ملعب “أليانز أرينا” مباراة من العيار الثقيل تجمع بين بايرن ميونيخ وإنتر ميلان ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

البايرن لتحقيق العلامة الكاملة

بايرن ميونيخ، حسم الصعود إلى الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث لعب الفريق خمس مباريات وحقق الفوز في خمس مباريات كاملة، ويحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، ويسعى لتحقيق الفوز السادس تواليًا في دور المجموعات.

إنتر لتحقيق الفوز ورد الاعتبار

إنتر ميلان، حسم الصعود إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة ولعب الفريق 5 مباريات وحصد 10 نقاط وضمن رسميًا التأهل للدور المقبل من البطولة، ويدخل الفريق الإيطالي من أجل تحقيق فوز معنوي ورد الخسارة أمام البايرن في الجولة الأولى.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر2022، حيث ستقام المباراة في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميونيخ وإنتر ميلان

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة بث مباشرة مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة النقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.