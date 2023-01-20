بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني

بث مباشر بايرن ميونيخ ولايبزيج في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، يبحث عشــــــــاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الفريق البافاري، حيث تترقب الجماهير لقاء بايرن ميونيخ ولايبزيج.

بث مباشر بايرن ميونيخ ولايبزيج

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة بايرن ميونيخ ضد فريـق لابيزيج في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقـــائق، ويمكنــــكم عبر موقــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الجولة السادسة عشر ضمن بطــولة الدوري الألماني لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بتوقيــت الممـلكة العربية السعودية، على ملعب ريد بول أرينا لابيزيج.

ويأتي نادي بايرن ميونيخ في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني، وذلك برصيد 34 نقــطة، بعد خوض 15 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 10 مواجهات، تعادل بـ 4 مباريات وهزم في واحدة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق آر بي لا بيزيج المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، وذلك برصيد 28 نقطة، تمـــكن من جمعهم في 15 مباراة، فحقق الفوز في ثمانِ مباريات وتعادل في أربعة ، وهُزم في ثلاث مبـاريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “بايرن ميونيخ”

حراسة المرمى : أولريتش.

في خط الدفــاع : بافارد ، دي ليخت ، اوباميكانو ، ديفيز.

في خط الوسط : جورتيزكا ، كيميتش ، كومان ، موسيالا.

في خط الهجوم : ساني وموتينج.

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