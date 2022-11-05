بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وهيرتا برلين في الدوري الألماني

مشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين.. شاهد مباراة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين بث مباشر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، حيث يبحث عشاق الزعيم البافاري عن روابط البث المباشر لمشاهدة لقاء بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين

رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يبحث عشاق الزعيم البافاري عن طرق لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين، ستنطلق روابط البث المباشر عبر يوتيوب عند إطلاق صافرة الحكم.

بايرن ميونخ بث مباشر

ويقدم موقع “المناطق”رابط بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين في الدوري الألماني، وذلك لكافة متابعي الموقع في مختلف انحاء الوطن العربي حيث سيتم إرفاق رابط البث لمشاهدة المباراة قبل إنطلاق المباراة بدقائق.

ويحتل بايرن ميونيخ قبل مباراة اليوم، المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن يونيون برلين المتصدر، ويأتي نادي هيرتا برلين مُنافس الزعيم البافاري اليوم في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

Bayern Munich live

وستبدأ المنصات في وضع روابط البث المباشر، لمباراة Bayern Munich ضد هيرتا برلين في الدوري الألماني، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع لـ “بايرن ميونيخ” اليوم

حراسة المرمى: أولريخ.

الدفاع: ديفيز، دى ليخت، مزراوى و أوباميكانو.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا و موسيالا.

الهجوم: مانى، موتينج ،جنابري.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وهيرتا برلين اليوم

وسيتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط، وروابط البث المباشر عبر منصات التواصل الإجتماعي.

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