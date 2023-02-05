بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

بث مباشر برشلونة وإشبيلية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، يبحث عشـــاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الفريق الكتالوني، وتترقب الجماهير لقاء برشلونة وإشبيلية.

بث مباشر برشلونة

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة برشــــلونة ضد فريــــق إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة العشرين، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً،بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب كامب نو.

ويأتي نادي برشلونة في المركز الأول في جدول ترتيب الليجا وذلك برصيد 50 نقطة، بعد خوض 19 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 16 مواجهة وتعادل في 2 مناسبات، وهزم في مباراة واحدة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق إشبيلية المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 21 نقطة، وتمــكن من جمعهم في 19 مباراة، فحقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في ست، وهُزم في ثمانِ مباريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “نادي برشلونة”

حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفــاع: كوندي، أروخو، كريستينسن، ألبا.

في خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.

في خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جافي.

التشكيل المتوقع لـ “نادي إشبيلية”

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفــاع: خيسوس نافاس، كوندي، دييجو كارلوس، لودفيج أوجوستينسون.

في خط الوسط: جوان جوردان، نيمانيا جوديلي، إيفان راكيتيتش.

في خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس، يوسف النصيري، أنطوني مارسيال.

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