بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

بث مباشر برشلونة وفياريال في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، يبحث عشـــاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الفريق الكتالوني، وتترقب الجماهير لقاء برشلونة وفياريال.

بث مباشر برشلونة

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة برشــــلونة ضد فريــــق إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في الجولة الحادية والعشرين، ويأتي ذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً،بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب لا سيراميكا.

ويأتي نادي برشلونة في المركز الأول في جدول ترتيب الليجا وذلك برصيد 53 نقطة، بعد خوض 20 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 17 مواجهة وتعادل في 2 مناسبات، وهزم في مباراة واحدة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق فياريال المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 31 نقطة، وتمــكن من جمعهم في 20 مباراة، فحقق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في أربعة، وهُزم في سبع مباريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “نادي برشلونة”

حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفــاع: كوندي، أروخو، كريستينسن، ألبا.

في خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.

في خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جافي.

التشكيل المتوقع لـ “فياريال”

حراسة المرمى: بيبي رينا

في خط الدفــاع: كيكو فيمينا، راؤول ألبيول، باو توريس، ألبرتو مورينو

في خط الوسط: أليكس باينا، داني باريخو، إيتيان كابوي

في خط الهجوم: صامويل تشوكويزى، جيرارد مورينو، يريمي بينو.

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