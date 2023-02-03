بث مباشر مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

بث مباشر تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشـــاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الثامنة عشر، وخاصة مباراة تشيلسي وفولهام.

بث مباشر تشيلسي وفولهام

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة تشيلسي ضد فريــق فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنــــكم عبر موقــــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة تشيلسي وفولهام في الجولة الحادية والعشرين، وذلك ضمن بطـولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب ستامفورد بريدج.

ويأتي نادي تشيلسي في المركز العاشر في جدول ترتيب البريمـــيرليج برصـــيد 29 نقـــطة، بعد خوض 20 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في ثمانِ مواجهات، وتعادل في خمس مباريات، وخـسر في سبع مناسبات حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق فولهام المركز السابع في جدول الترتيب، وذلك برصيد 31 نقــــطة، حيـث تمكن من جمعهم في 21 مباراة، فحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وهُزم بثمانِ مواجهات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “تشيلسي”

حراسة المرمى : أريزابالاجا.

في خط الدفاع: هال، باديشيلي، سيلفا، أزبيليكويتا.

في خط الوسط: كوفاسيتش، فيرنانديز، مودريك، ماونت، زياش.

في خط الهجوم: هافريتز.

التشكيل المتوقع لـ “فولهام”

حراسة المرمى: لينو.

في خط الدفاع: تيتي، ديوب، ريام، روبنسون.

في خط الوسط: رييد، بالينيا، كوردوفا رييد، بيريرا، ويليان.

في خط الهجوم: ميتروفيتش.

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