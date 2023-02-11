أبرز الموادأهم الاخبارالرياضة

بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 11 فبراير 2023 - 2:14 مساءً
بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي
بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الثانية والعشرين، وخاصة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد.

بث مباشر تشيلسي ووست هام يونايتد

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة تشيلسي ضد فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي
بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

لمشاهدة المباراة دون تقطيع عبر الرابط التالي/ اضغط هنا

 

https:\\

 

https:\\

 

https:\\

موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة تشيلسي وفولهام في الجولة الثانية والعشرين، وذلك ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عند الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ستاد لندن الأولمبي.

ويأتي نادي تشيلسي في المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، بعد خوض 21 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في ثمانِ مواجهات، وتعادل في ست مباريات، وخسر في سبع مناسبات حتى الآن.

بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي
بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق وست هام يونايتد المركز السابع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 19 نقطة، حيث تمكن من جمعهم في 21 مباراة، فحقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وهُزم 12 مواجهة حتى الآن.

بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي
بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لـ“ تشيلسي”

حراسة المرمى: أريزابالاجا.
في خط الدفاع: هال، باديشيلي، سيلفا، أزبيليكويتا.
في خط الوسط: كوفاسيتش، فيرنانديز، مودريك، ماونت، زياش.
في خط الهجوم: هافريتز.

بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي
بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لـ“ وست هام يونايتد”

حراسة المرمى: لوكاش فابيانسكي
في خط الدفاع: بن جونسون- تيلو كيرير- آرون كريسويل
في خط الوسط: فلاديمير كوفال- توماس سوسيك- ديكلان رايس- إيمرسون
في خط الهجوم: جارود بوين- جيانلوكا سكاماكا- لوكاس باكيتا.

اقرأ ايضًا

بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 11 فبراير 2023 - 2:14 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى