بث مباشر مباراة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي، تعود اليوم مباريات الدوري الإنجليزي مرة أخرى، بعد توقف دام أكثر من شهر ونصف، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.

بث مباشر مباراة توتنهام وبرينتفورد

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز،حتى يتمكن عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الدوري الإنجليزي من مشاهدة المباراة لحظة بلحظة، حيث سيتم إرفاق رابط المشاهدة قبل بداية المباراة بدقائق.

يحتضن ملعب “برنتفورد كوميونيتي ستاديوم” مباراة من العيار الثقيل تجمع بين توتنهام وبرنتفورد في افتتاح الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-23.

ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي

توتنهام، يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز والدخول في صراع المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي بجانب المنافسة على أحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 15 مباراة لعبها.

ترتيب برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وفي الجانب الآخر، يسعى برينتفورد من تحقيق المفاجأة والفوز على توتنهام والتقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 19 نقطة من 15 مباراة لعبها.

موعد مباراة برينتفورد وتوتنهام

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام وبرينتفورد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز ، اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 ، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد وتوتنهام

ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة توتنهام وبرينتفورد في إطار مباريات الاسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الانجليزي عبر قناة beIN Sports Premium HD، حيث تعد مجموعة قنوات beIN Sports القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بطاقة مباراة برينتفورد وتوتنهام

🏆 البطولة : الدوري الانجليزي .

البطولة : الدوري الانجليزي . 📺 القناة : beIN Premium HD 1 .

القناة : beIN Premium HD 1 . 🎤 المعلق : جواد بدة .

المعلق : جواد بدة . ⌚ توقيت المباراة : 3:30 PM بتوقيت مكة المكرمة .

توقيت المباراة : 3:30 PM بتوقيت مكة المكرمة . ⏰ تاريخ المباراة : Monday, December 26, 2022 .

تاريخ المباراة : Monday, December 26, 2022 . ⚽ نتيجة المباراة : برينتفورد — توتنهام هوتسبير

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