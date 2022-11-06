بث مباشر مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي (شاهد الآن)

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بث مباشر مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي، لكافة متابعي الوطن العربي في العالم العربي لمشاهدة المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، حيث سيتم إرفاق رابط المشاهدة قبل بداية المباراة بدقائق.

ويحتضن ملعب “توتنهام هوتسبير” مباراة من العيار الثقيل تجمع بين توتنهام وليفربول في قمة الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي

توتنهام، يدخل اللقاء بروح معنوية مرتفعة للغاية بعد التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، ويقدم مستوى جيد للغاية في مسابقة الدوري المحلي، حيث لعب الفريق 12 مباراة وحصد 26 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول اليوم

ويسعى الإيطالي كونتي المدير الفني لتوتنهام في تعويض غياب الكوري سون بسبب الإصابة، والاعتماد على المرتدات واقتناص الفوز وتحقيق الثلاث نقاط وتضيق الخناق على متصدري الترتيب، ومن المقرر أن يبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: ديفيز – لينجليت – إيريك داير

خط الوسط: بيرزيتش – بينتاكور – بيسوما – هويجبيرج – سيسجنون

خط الهجوم: هاري كين – لوكاس مورا

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

وفي الجانب الآخر، يدخل ليفربول لتجنب الخسارة الثالثة تواليا في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي من المسابقة، ولعب الفريق 12 مباراة وحصد 16 نقطة فقط، ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام اليوم

ويعول الإلماني يورجن كلوب على المصري محمد صلاح في فك تكتلات توتنهام وتحقيق الفوز والاقتراب رويدا رويدا من المربع الذهبي في الموسم الحالي، ومن المقرر أن يبدا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون – فان دايك – كوناتيه – أرنولد

خط الوسط: ألكانتارا – فابينهو – هيندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – داروين نونيز

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام وليفربول مساء الأحد الموافق السادس من نوفمبر في تمام الساعة السابعة ونصف مساء اليوم، ويمكن مشاهدة مباراة توتنهام وليفربول عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.