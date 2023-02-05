بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

بث مباشر ريال مدريد وريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات المرينجي، وتترقب الجماهير لقاء ريال مدريد وريال مايوركا.

بث مباشر ريال مدريد

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة ريال مدريد ضد فريق ريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة العشرين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عند الساعة الرابعة مساءً، بتوقيت المملكة العربية السعودية، على استاد إيبيروستار.

ويأتي نادي ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا وذلك برصيد 45 نقطة، بعد خوض 19 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 14 مواجهة وتعادل في 3 مناسبات، وهزم في مباراتين حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق ريال مايوركا المركز العاشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 25 نقطة، وتمكن من جمعهم في 19 مباراة، فحقق الفوز في سبع مباريات، وتعادل في أربعة، وهُزم في ثمانِ مباريات حتى الآن.

وستنقل مباراة ريال مدريد ضد مايوركا، اليوم الأحد 5 فبراير 2023، على شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي فازت بحقوق بث بطولة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ سنوات، حيث ستذاع على beIN Sports 1 HD.

التشكيل المتوقع ل“ نادي ريال مدريد”

حراسة المرمى: أندري لوني

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، ديفيد آلابا ، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: توني كروس، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش .

في خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيما ، فينسيوس جونيور.

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