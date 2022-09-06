بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

تزايد البحث خلال الساعات الماضية عن موعد بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا، في الجولة الأولى من المسابقة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع «المناطق»، لكل متابعيه وعشاق دوري أبطال أوروبا، بث مباشر مباراة ريال مدريد سيلتيك في مستهل الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا2022-2023.

ويحتضن ملعب «سيلتيك بارك»، المباراة القوية المرتقبة بين حامل اللقب نادي ريال مدريد وسيلتيك في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستهل رحلة الدفاع عن اللقب

ويستهل حامل اللقب نادي ريال مدريد رحلة الدفاع عن لقب المفضل، بمباراة خارج الديار، ويعيش ريال مدريد حالة من الاستقرار الفني بجانب تقديم نتائج إيجابية للغاية، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني منفردًا وتحقيق العلامة الكاملة بـ12 نقطة خلال اربع مباريات.

ويسعى الإيطالي كارلوا إنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد في تحقيق الفوز وضمان الصعود متصدرًا للمجموعة السادسة التي تضم “سيلتيك الاسكتلندي، لايبزيج الألماني، وشاختار الأوكراني”، ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتيك

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، توني كروس

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

سيلتيك يسعى لتحقيق المفاجآة

وفي الجانب الآخر ،يأمل نادي سيلتيك في استغلال عامل الأرض والجمهور وتحقيق الفوز أو التعادل وعدم الخسارة أمام حامل اللقب في مستهل مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتيك

وتبدأ صافرة مباراة ريال مدريد وسيلتيك مساء الثلاثاء السادس من سبتمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ،في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتك

تملك مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» حقوق البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتيك في الجلوة الأولى من دوري أبطال أوروبا ، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن القرر بث المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس بريميوم 2”.