بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى معرفة معود المباراة والتشكيل المتوقع للمباراة والقنوات الناقلة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار

ويقدم موقع «المناطق» لكافة متابعيه في أنحاء الوطن العربي، رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سيتم إرفاق بث مباشر قبل انطلاق المباراة بدقائق.

ترتيب ريال مدريد وشاختار في المجموعة السادسة

ويحل الفريق الأول بنادي ريال مدريد ضيفا قويا على شاختار في ملعب «الجيش البولندي»، ضمن مباريات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة السادسة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحتل شاختار المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ويأتي لايبزيج ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل سلتيك ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

ويدخل شاختار المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل التشبث بمركز مؤهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا.

ويدرك ريال مدريد حامل اللقب جيدا أهمية الثلاث نقاط وتحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل لدور المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وشاختار دونتسك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل بث مباشر للمباراة عبر مجموعة قنوات «beIN sports» الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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