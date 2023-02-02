بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، يبحث عشـــاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات المرينجي، وتترقب الجماهير لقاء ريال مدريد وفالنسيا.

بث مباشر ريال مدريد

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة ريال مدريد ضد فريــــق فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة التاسعة عشر، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت الممــــلكة العربية السعودية، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويأتي نادي ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا وذلك برصيد 42 نقــطة، بعد خوض 18 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 13 مواجهة وتعادل في 3 مناسبات، وهزم في مباراتين حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق فالنسيا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 20 نقطة، وتمــكن من جمعهم في 18 مباراة، فحقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مثهم، وهُزم في ثمانِ مباريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “نادي ريال مدريد”

حراسة المرمى: أندري لوني

في خط الدفــاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: توني كروس، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لـ “نادي فالنسيا”

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

في خط الدفــاع: تييري كوريا، إيراي كوميرت، مختار دياخابي، خوسيه جايا

في خط الوسط: يونس موسى، هوجو جيامون، إيلاش موريبا

في خط الوسط: سامو كاستييخو، إدينسون كافاني، صامويل لينو.

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