بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر ريال مدريد وليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، يبحث عشـاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجـــماهير لقاء ريال مدريد وليفربول.

بث مباشر ريال مدريد وليفربول

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول بـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقــائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دور الستة عشر وذلك ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الســــاعة الحادية عشرمساءً، ذلك بتوقيـــت المملكــــة العربـــية السعودية، على ملعب أنفيلد.

ويأتي نادي ليفربول في المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف وذلك برصيد 38 نقطة، بعد خوض 22 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في 5مباريات، وخــسر في 7 مناسبات حتى الآن.

ويأتي نادي ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا وذلك برصيد 51 نقطـــة، بعد خوض 22 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 16 مواجهة وتعادل في 3 مناسبات، وهزم في 3 مباريات حتى الآن.

وستنقل المباراة على ملعب أنفيلد، اليوم السبت 21 فبرايــر 2023، على شـــبكة قنــوات “بي إن سبورتس، التي فازت بحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ سنوات، حيث ستذاع على beIN Sports 1 HD.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودى جاكبو، فيرمينو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافينجا، سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فالفيردى، فينيسيوس جونيور.

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