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بث مباشر مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 24 نوفمبر 2022 - 12:02 مساءً

بث مباشر مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022، حيث يجلس عشاق ومحبي كرة القدم أمام الشاشات من أجل متابعة الحدث الضخم، ويقام المونديال لأول مرة في التاريخ على الأراضي العربية.

بث مباشر لمباراة سويسرا والكاميرون

ويقدم لكم موقع “المناطق”، خدمة البث الحي لمباريات كأس العالم قطر 2022، حيث ينقل لكم فعاليات مباراة سويسرا والكاميرون ضمن منافسات الجولة الأولي في منافسات مونديال قطر، وسيتم فتح البث الحي قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

بث مباشر مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022
بث مباشر مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022

ومن المقرر، أن تقام مباراة الكاميرون وسويسرا في الجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم

ويستضيف مباراة الكاميرون وسويسرا ملعب الجنوب، حيث يسعى المنتخبين لتقديم مباراة قوية وحصد الثلاث نقاط، خاصة وأن الفرص تكاد تكون متساوية بينهم، حيث يرغب الفريقين في حصد نقاط المباراة وتصدر المجموعة منذ الوهلة الأولى.

 

وتذاع مباراة سويسرا عبر القنوات التالية: “Alkass EXTRA One HD، و Alkass EXTRA TWO HD، و beIN Sports HD 1 Max”، فضلًا عن البث المباشر الذي سيقدمه موقع “المناطق”.

بث مباشر مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022
بث مباشر مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022

تصريحات مُثيرة لـ “أيتو” والبطل التاريخي

وصرح صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة أن الأسود غير المروضة هم المرشحين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022، المقام في دولة قطر، وهو ما أثار الجدل على الساحة الرياضية.

بث مباشر مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022
بث مباشر مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022

ويقع الكاميرون وسويسرا في المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات البرازيل وصربيا، حيث يمتل السامبا الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد خمس مرات، متفوقين على ألمانيا، وإيطاليا بـ “4 ألقاب”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 24 نوفمبر 2022 - 12:02 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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